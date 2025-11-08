Площадку для обмена вещами в Истре пополнили самовар и предметы старины

В октябре площадку для обмена вещами в Истре «Мегабак» пополнили предметы старины. На полках с местной коллекцией вещей появился старинный самовар.

Он стал настоящим символом бережливого отношения жителей округа к вещам прошлого века. Среди прочих предметов были также переданы кружки и прочая домашняя утварь. Все это желающие могут забрать домой, подарив вещам вторую жизнь.

Напомним, на территории «Мегабака» также функционирует библиотека по принципу буккроссинга, позволяющая жителям обмениваться книгами. Организаторы отмечают, если домашние полки устали от старых журналов, их можно передать другим читателям, получив взамен новые.

Для самых маленьких организован специальный уголок с игрушками. Родители могут принести сюда ненужные игрушки и при желании взамен забрать понравившиеся вещи.

Площадка расположена «Мегабака» в Истре на улице Ленина, дом №1.