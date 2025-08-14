Площадку для концерта «Путь Чайковского» подготовили в Подольске

В усадьбе Плещеево в ходе подготовки к концерту «Путь Чайковского» возвели сцену с подсветкой и восстановили историческую лужайку, по которой прогуливались Петр Чайковский и Клод Дебюсси. Перед усадьбой расчистили и благоустроили нижнюю террасу парка.

На территории усадьбы уложили порядка 3000 квадратных метров газона, где разместится основная часть зрителей. Генеральный директор Дмитрий Гринченко рассказал, что зрители смогут сидеть или стоять на лужайке, приносить пледы, раскладные табуреты.

В партере запланировано размещение 500 посадочных мест. Также установят пуфики для отдыха, фудтраки с напитками и выпечкой. Для артистов установят шатры. Запланировали и санитарно-гигиеническую зону.

Концерт «Путь Чайковского» с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета состоится 15 августа в 20:00 на территории исторической усадьбы Плещеево.