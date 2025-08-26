Площадку для катания на питбайках построят в Дмитрове

За последний год число аварий с участием мототехники выросло на 20%. Поэтому в администрации округа решили организовать специальное место для всех любителей двухколесного транспорта.

«Сегодня окончательно пришли к тому, что нам надо сделать вам стадион, где вы будете спокойно тренироваться, заниматься, где будут удобно, безопасно, где можно будет оставлять свою технику, а не катать ее туда-сюда, чтобы она хранилась. Есть у нас стадион технического вида спорта, мы сейчас с ребятами позанимаемся, составим проект, как это должно быть», — сказал Михаил Шувалов.

На стадионе появятся треки, будут работать тренеры. Опытные мотоциклисты из отделения клуба «Ночные волки» готовы оказать начинающим байкерам необходимую помощь и поддержку.

«Если мы не будем обращать внимание на нашу молодежь, у нас не будет будущего. Поэтому спасибо большое, что откликнулись и приехали в клубный дом», — сказал президент Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Горшенев.