Площадку для йоги обустроят на набережной реки Теребенка в Чехове

В Чехове благоустроят каскад прудов реки Теребенка. Здесь появится пространство для отдыха горожан, в том числе площадка для йоги и игровая зона для детей.

По поручению главы городского округа Михаила Собакина заместитель Артем Попов проверил работы по благоустройству каскада прудов. Подрядчик занимается очисткой одного из водоемов.

Впереди — масштабная реконструкция трех гектаров. Здесь обустроят пляжную зону, спортивную площадку со шведскими лестницами, турниками и тренажерами, также появится пространство для йоги, а для детей — игровая зона. Территорию для выгула и дрессировки собак огородят для безопасности.

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