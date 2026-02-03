Площадку для игры в городки открыли в Химках

В парке имени Льва Толстого после реконструкции открыли площадку для игры в городки. Она расположена рядом с центральной сценой, у дорожки к каналу.

Открытие собрало любителей традиционного спорта и жителей города. Церемония началась с символического перерезания ленты и общей разминки, после чего команды вышли на поле. В парке зазвучали удары бит — стартовали первые партии.

В числе участников выступила команда «Химкинские белки», представляющая городской округ на соревнованиях. Сюрпризом для зрителей стала команда педагогов лицея № 7 — «Чапаевки». Они заняли второе место, показав уверенную игру и отличную подготовку.

Городки — игра с более чем двухвековой историей. Ее ценят за простые правила и спортивный азарт: игрокам нужно выбить 15 фигур из «города», затратив минимальное число бросков. Каждая фигура требует своей тактики, а нарушение правил — заступ за линию или превышение времени на подготовку приводит к потере попытки.

По словам председателя правления Московской областной федерации городошного спорта Павла Дмитриева, городки увлекают и новичков, и опытных игроков. Обновленная площадка в парке Толстого, существовавшая здесь и раньше, вновь станет местом встреч для людей разных возрастов. Возрождение традиции помогает сохранять интерес к народному спорту и укрепляет связь поколений.