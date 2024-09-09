Площадку для экстремальных видов спорта открыли в парке «Заречная» в Балашихе

Новая скейт-площадка появилась в парке «Заречная» городского округа Балашиха. Экстремальный комплекс включает в себя несколько участков разной сложности как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Трасса состоит из волнообразных кочек, виражей и трамплинов. Общая площадь скейт-парка и памп-трека составляет около тысячи квадратных метров.

«Скейт-парк и памп-трек станут важными элементами социальной инфраструктуры, предназначенными для активного отдыха и спорта», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

В день открытия здесь прошел спортивный фестиваль для любителей экстрима. Более 100 человек соревновались в движении на скорость и фристайле. За состязаниями наблюдали опытные инструкторы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».