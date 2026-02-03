Площадку чемпионата «Профессионалы» открыли в Сергиево-Посадском колледже

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» торжественно открыли в Сергиево-Посадском колледже. Мероприятие посетили эксперты, участники, а также представители образовательных учреждений и предприниматели.

Как сообщили в областном Минобразования, на базе колледжа будут соревноваться 53 участника. Они будут состязаться в ветеринарии, лабораторном химическом анализе, фрезерных работах на станках ЧПУ, малярном и декоративном деле, облицовке плиткой. Студенты также поучаствуют в соревнованиях на других площадках региона по другим компетенциям.

Директор колледжа Галина Носырева обратилась к конкурсантам с напутственными словами и пожелала ребятам удачи.

В ходе мероприятия партнерам вручили благодарственные письма за оснащение площадок строительного направления. Участники соревнований получили памятные подарки.