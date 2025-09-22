Площадки в детских садах благоустроят в Щелкове

В округе стартовал масштабный проект по обновлению территорий детских садов. Одним из первых объектов, где начались работы, стал детский сад «Яблонька», где полным ходом идет реновация спортивной площадки и десяти игровых зон.

Особое внимание уделяется безопасности детей. На игровых площадках будет уложено резиновое покрытие, которое смягчит падения и предотвратит травмы. Кроме того, будут установлены новые, соответствующие всем требованиям безопасности игровые сооружения, а также видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Также планируется усовершенствовать систему освещения, чтобы даже в темное время суток территория оставалась хорошо освещенной и безопасной.

Аналогичные работы ведутся и в детском саду «Малыш». Здесь, помимо обновления игровых площадок, ведется строительство новых веранд и установка малых архитектурных форм. Также планируется установить навес для хранения колясок и наладить систему освещения. Прогулочные и спортивные площадки в детском саду «Малыш» также будут оснащены резиновым покрытием, обеспечивающим безопасность детей. Кроме того, здесь появятся новые спортивные и гимнастические площадки, полоса препятствий, а также ограждение и защитные барьеры для газонов.