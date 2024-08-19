Площадки для воркаута появятся осенью на бульваре Победы в Белоозерском

В городском округе Воскресенск активно продолжается программа комплексного благоустройства общественных пространств. Одним из ярких примеров таких преобразований станет открытие обновленного бульвара Победы в городе Белоозерский, которое запланировано на эту осень.

В результате проведенной реконструкции бульвар обретет новые функции. В центральной части планируется создание площадок для отдыха. Кроме того, на прилегающих к бульвару участках появится спортивная зона, где жители смогут заниматься физической активностью: здесь установят тренажеры для воркаута и столы для настольного тенниса.

Также в целях повышения безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения, что создаст комфортную атмосферу для всех посетителей. В рамках озеленения бульвара предусмотрена подсадка живой изгороди, что добавит природной красоты и уюта.

Благоустройство бульвара Победы в Белоозерском станет важным шагом к созданию качественной городской инфраструктуры, где жители смогут не только отдыхать, но и активно заниматься спортом, общаться и наслаждаться природой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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