Площадки для утилизации живых елей открылись в Реутове

В Реутове открылись площадки для утилизации новогодних елок. Акция по переработке деревьев продлится один месяц.

С 15 января площадки для утилизации открыли на улице Октября у дома № 30, улице Реутовских ополченцев у дома № 8, улице Победы у дома № 2к1, улице Новогиреевской у дома № 6, улице Котовского у дома № 11, на Молодежной улице у дома № 5, Юбилейном проспекте у дома № 66, на Лесной, 3, и Новой, 1.

Заместитель главы городского округа Реутов Лилия Богданова отметила, что площадки расположились в южной и северной частях города. Так жителям было удобно утилизировать деревья.

«Все они оформлены в едином стиле, их легко найти. Теперь не должно быть проблем, куда вынести елку. Призываю участвовать в акции, чтобы было радостно не только покупать елку, но и расставаться с ней», — сказала она.

Собранные деревья отправят на переработку с помощью техники для дробления. Одна установка способна измельчать от 1200 до 1800 елей за 8 часов.

Директор управляющей компании «РЭУ-1» Елена Мочалова рассказала, что деревья передадут фермерам на корм животным, а щепу используют при посадке саженцев, благоустройстве, озеленении и производстве фанеры.

«Мы даем нашим елкам вторую жизнь», — добавила она.