Площадки для проведения «Тотального диктанта» определили в Подольске

Акция «Тотальный диктант» пройдет в Подольске 5 апреля. Написать работы можно будет на шести площадках, включая Московский областной современный колледж и пять городских библиотек.
В этом году, помимо традиционного диктанта, школьникам с 1-го по 7-й класс предложат пройти тест «Недиктант. Дети» — 20 интересных заданий по русскому языку. Участие в акции — отличный способ проверить свою грамотность, а тем, кто справится без ошибок, вручат памятный сертификат.
Регистрация на диктант открылась 26 марта. Присоединиться можно как очно, так и онлайн на сайте. В прошлом году свои знания в Подольске проверили свыше 100 человек.
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