Площадки для безопасного запуска салюта определили в Солнечногорске

В список вошло 18 локаций во всех территориальных управлениях муниципалитета. В период новогодних праздников на всех площадках будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений и полиции.

В центре муниципалитета безопасный запуск салютов, фейерверков и другой пиротехники разрешен только с территории центрального пляжа на набережной озера Сенеж. Ознакомиться с адресами безопасных мест для запуска фейерверков можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

«На предновогодней неделе и все январские праздники будет введен особый контроль за использованием пиротехнических изделий и усилят меры пожарной безопасности. Прошу обратить особое внимание жителей и гостей муниципалитета на то, что запуск любых пиротехнических изделий возможен только на безопасных площадках. Всего на территории муниципалитета их 18», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Жителям Солнечногорска напомнили: приобретать петарды и фейерверки следует исключительно в официальных специализированных магазинах. При покупке пиротехнических изделий важно проверить наличие сертификатов, ознакомиться со сроком годности и внимательно изучить инструкцию по применению перед использованием. Также необходимо ограничить доступ детей к пиротехническим изделиям, а использование любой пиротехники в закрытых помещениях строго запрещено.