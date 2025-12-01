Региональная площадка всероссийского патриотического форума открылась в Подмосковье. На нем молодые активисты, студенты, педагоги и общественники обсудят взаимодействие ветеранов и молодежных объединений, перспективы развития военно-патриотического движения и поддержку участников СВО.

Всероссийский патриотический форум пройдет с 7 по 9 февраля в Москве. На нем подведут итоги Года защитника Отечества и 80-летия Победы. В мероприятии примут участие общественники, педагоги, ветераны и активная молодежь.

Форум пройдет на 19 площадках федеральных исторических и военно-исторических музеев и центров «Патриот». В мероприятиях будут участвовать более двух тысяч школьников, студентов, активистов Движения Первых и семей военнослужащих.

«Важно создать живой диалог поколений, предоставить возможность для каждого участника найти свой путь в служении Отечеству, получить практические навыки и вдохновение от встреч с выдающимися экспертами, героями России, и теми, кто сегодня отстаивает безопасность и суверенитет нашей Родины», — подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Торжественное открытие площадки в Подмосковье прошло в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот».