Площадка «Сада памяти» открылась в Химках

В рамках Всероссийской акции «Сад памяти» в Сходненском лесничестве в Химках запустили центральную площадку проекта. На участке провели торжественную церемонию открытия и высадили деревья.

Для работы на площадке организаторы подготовили все необходимое: инструменты, инвентарь и питьевую воду. Также участок предварительно замульчировали и отсыпали щепой — благодаря этому саженцы смогут прижиться и радовать новые поколения жителей.

В мероприятии традиционно принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев с командой.

«Сегодня только на главной площадке нас более 50 человек, включая УТНКР, Фонд капитального ремонта и Мособлводоканал, многие пришли с детьми. Это правильная, очень живая традиция», — отметил Григорьев.

Благодаря неравнодушным гражданам и команде министерства на участке появились более 200 молодых сосен и берез. К каждому дереву прикрепили памятную табличку.

В рамках мероприятия также прошли мастер-классы по созданию поделок, акция «Журавли победы» и концерт творческих коллективов.