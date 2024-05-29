Площадка для пляжного волейбола появилась в парке «Сестрорецкий» в Клину

Жители Клина смогут играть в пляжный волейбол в парке «Сестрорецкий». В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что там установили новую площадку с сеткой и песком.
Парк Сестрорецкий расположен на обоих берегах реки Сестра в городском округе Клин. Здесь есть детские и спортивные площадки, музыкальная интерактивная площадка, летний и зимний прокат, скейтпарк, столы для настольного тенниса, веревочный экстрим-парк и единственная в Подмосковье воздушная подушка с вышкой для прыжков. Теперь здесь оборудовали еще и площадку для пляжного волейбола. Жители уже оценили нововведение.