Площадка для катания на велосипедах появится на улице Халатова в Подольске

В Подольске начали готовить место для катания детей на велосипедах в микрорайоне Залинейный. Предложение озвучили жители на встрече в формате выездной администрации.

Площадку заасфальтировали возле дома № 10 на улице Халатова. Спортплощадку устанавливают рядом с детской.

Ход работ оценили заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова и депутат горсовета Денис Бесогонов. Также в выезде поучаствовали профильные специалисты и представители подрядных организаций муниципалитета.

Создать площадку для катания попросили жители на прошедшей выездной администрации. Работы уже стартовали.

Кроме того, на встрече жители предложили сделать тротуар вдоль улицы Лобачева и озеленить территорию возле детской игровой площадки. Участок включат в план на высадку деревьев в рамках акции «Лес Победы».

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