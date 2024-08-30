Площадь в микрорайоне Красная Поляна в Лобне благоустроят до конца сентября

В микрорайоне Красная Поляна городского округа Лобня рабочие обустраивают площадь: там устанавливают скамейки, урны для мусора, вазоны для цветов, фонари уличного освещения. Завершат обновление до конца сентября.

В Лобне модернизируют площадь в микрорайоне Красная Поляна. Строители поставят там новые скамейки из антивандального и долговечного материала, они не деформируются при перепадах температуры, их не нужно ежегодно красить. Также подрядчики установят уличные вазоны для цветов из современного материала, озеленят площадь, посадят деревья и кустарники, обустроят пешеходные переходы.

«Хаотичной парковки здесь больше не будет. По запросу жителей, наведем порядок раз и навсегда. Наш город, и в частности эта площадь, постепенно приобретает современный вид, становится безопасным и комфортным для горожан. А это главный приоритет нашей работы», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

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