Площадь у спортивного комплекса «Кристалл» благоустроили в Электростали

В Электростали завершилось благоустройство площади у бассейна «Кристалл» в районе Затишье. Эта территория соединяет жилые и промышленные зоны, а также является важным пешеходным маршрутом.

Рядом находятся спортивные объекты — бассейн, стадион «Кристалл», крытый каток имени Ионова, а также Электростальский колледж и ДК Карла Маркса. Техническое открытие площади состоится завтра 30 сентября.

При благоустройстве особое внимание уделили сохранению деревьев и дорожек. Для разных зон использовали единое цветовое оформление, чтобы пространство выглядело гармонично. Входная группа «Затишье» станет уютной зоной, а перед катком появится площадка для районных мероприятий. Центральной точкой площади станет детская площадка с качелями, выполненная в тематике города — с элементами в виде поезда и смотровой башни. Кроме того, за катком обустроят площадку для дрессировки животных по просьбе жителей.