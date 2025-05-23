Площадь Революции в Истре планируют благоустроить в течение двух лет

Реализация этого масштабного проекта стала возможна благодаря победе муниципалитета во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в 2024 году. Истра получила федеральный грант на осуществление инициативы.

Сейчас проект прошел согласование научно-технического совета. В ближайшее время рассчитают стоимость работ, после чего начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.

Проект предполагает кардинальное преображение центра города. На месте парковки перед зданием администрации появится пешеходная зона, озеленение, удобные пространства для прогулок и отдыха. Благоустройство затронет и прилегающие территории — сквер и парковки у домов № 5а, 7 и 9. Общая площадь территории составит более одного гектара.

Особое внимание в проекте уделено краеведческому музею. Его планируется открыть на площади Революции после завершения благоустройства, с учетом предложений и пожеланий горожан.

После завершения всех этапов работ центр Истры будет представлять собой современное, комфортное и единое общественное пространство — в связке с уже обновленной улицей 15 лет Комсомола и продолжающимся благоустройством территории ВЗУ № 1 на улице Урицкого.