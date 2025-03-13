Площадь поражения территорий борщевиком в Истре уменьшилась на 77 гектаров

Площадь поражения борщевиком территорий, которые не являются государственной и муниципальной собственностью, сократилась на 77 гектаров в 2025 году. Такие сведения получили благодаря спутниковым данным Региональной географической информационной системы Московской области.

В 2024 году площадь поражения составила более 815 гектаров, а в 2025 снизилась до 739 с учетом проверки всех локаций. Очаги произрастания уменьшились на 77 гектаров — это результат эффективной комплексной работы по ликвидации сорного ядовитого растения в предыдущие годы.

Борщевик удаляют комбинированным методом, то есть сочетают механическую и химическую обработку. Уничтожение сорняка проходит в две волны: первая — в мае–июне, а вторая — в июле–августе.

Подготовительные работы уже начались, несмотря на то, что снег только сошел. Специалисты отдела экологии администрации муниципального округа Истра готовятся на размещение контрактов для подрядных организаций.

Фактическая работа по ликвидации очагов борщевика начнется в мае.