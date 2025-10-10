Площадь перед поликлиникой отремонтируют в Черноголовке к концу октября

В округе продолжается масштабное благоустройство площади, расположенной перед поликлиникой. Работы, начавшиеся в первых числах сентября, идут полным ходом и должны быть завершены к концу текущего месяца.

За прошедшее время было произведено демонтирование старого асфальтового покрытия и пришедшей в негодность плитки. Кроме того, полностью разобрана устаревшая подпорная стена. Как отметили в администрации округа, специалисты уже приступили к созданию нового облика площади. Была уложена новая тротуарная плитка, установлены бордюры, разграничивающие пешеходные зоны и проезжую часть. Вместо старой подпорной стены возведен габион — конструкция из металлической сетки, заполненная камнями, которая станет не только функциональным элементом, но и украшением площади.

В дальнейшем на габион будут вмонтированы места для отдыха.