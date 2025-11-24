Площадь перед поликлиникой на Институтском проспекте в Черноголовке благоустроили

В Черноголовке завершилось благоустройство площади перед поликлиникой на Институтском проспекте. Центральным элементом площади остается скульптурная композиция «Стрижи» — символ наукограда, который теперь выделяется еще ярче благодаря новой подсветке. Перед скульптурой установили три прожектора, которые мягко освещают фигуры и создают выразительный вечерний облик территории.

Специалисты смонтировали современное уличное освещение, разместив девять фонарей вокруг площади. Это сделало прогулки безопаснее и комфортнее в любое время суток. На территории уложили рулонный газон, высадили деревья, установили скамейки с навесами и проложили новую тротуарную плитку. Дорожки заасфальтировали, чтобы обеспечить удобный доступ ко входу в поликлинику для всех категорий посетителей.

Обновление площади стало частью программы по улучшению общественных пространств в наукограде. Теперь это не просто территория перед медицинским учреждением, а полноценная зона отдыха, где сочетаются элементы городской истории и современные стандарты благоустройства.