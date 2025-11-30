Площадь перед ДК «Мир» в Лыткарине благоустроят в 2026 году
В 2026 году в Лыткарине начнется масштабная реконструкция центральной площади у Дома культуры «Мир». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Согласно проекту, в округе обновят пешеходные дорожки, уберут старые и больные деревья, установят новые малые архитектурные формы — качели, лавочки и урны. Также рабочие смонтируют современное освещение и подключат территорию к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».
Сейчас идут предпроектные работы: специалисты оценивают состояние инфраструктуры и разрабатывают концепцию благоустройства. Перед началом реконструкции власти обсудят проект с жителями, чтобы учесть их пожелания.
Проектные работы должны завершиться весной, чтобы летом приступить к самой реконструкции. Благоустройство реализуют по программе «Формирование комфортной городской среды», направленной на улучшение качества жизни горожан.