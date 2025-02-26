Площадь обрабатываемой пашни на 2,5 тысячи гектаров увеличат в Волоколамске

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова провела встречу с руководителями сельскохозяйственных организаций. На ней обсудили результаты работы аграриев.

Так, общая площадь обрабатываемой пашни в округе в этом году превысит 30 тысяч гектаров. Станут больше и посевные площади — на три тысячи гектаров.

Озимый сев в Волоколамске провели на площади более пяти тысяч гектаров. Показатель в два раза больше, чем в прошлом году.

При этом 90% посевов успешно пережили зиму. В планах увеличить и площади под зерновые культуры.

«Одной из ключевых задач остается своевременное финансирование сельскохозяйственных предприятий. Мы будем оказывать содействие нашим производителям в этом вопросе, поможем оформить все необходимые документы для получения субсидий и грантов», — отметила Наталья Козлова.

Отметим, что сейчас аграрии занимаются проверками готовность техники и устраняют недостатки. Это важно для того, чтобы в период полевых работ все работало без перебоев.