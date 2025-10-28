Площадь недостроенного торгового центра обустроили в Павловском Посаде

Жители Павловского Посада получили в свое распоряжение новое общественное пространство: на месте заброшенного недостроенного торгового центра, занимавшего территорию в 2,6 гектара, завершены масштабные работы по благоустройству. Теперь на этом месте расположена благоустроенная площадь.

Превращение заброшенной территории в благоустроенную площадь стало возможным благодаря реализации масштабного проекта, направленного на создание комфортной и современной городской среды. В рамках проекта были проведены работы по демонтажу остатков недостроенного торгового центра, очистке территории и ее подготовке к благоустройству. Особое внимание было уделено созданию функционального дизайна, учитывающего потребности различных групп населения.

На территории новой площади созданы пешеходные дорожки и зоны отдыха. Для юных жителей округа установлена детская площадка с безопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами. Особое внимание было уделено озеленению территории. На площади высажены деревья, кустарники и цветы. Кроме того, установлено освещение и система видеонаблюдения.