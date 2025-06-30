Площадь КСК «Мальцево» в Щелкове вдвое увеличат после капремонта

Обновление культурно-спортивного комплекса «Мальцево» стартовало в поселке Краснознаменский в начале июня. Акцент в работах делается не только на внешний вид, но и на расширение пространства.

Комплекс располагается в здании 1958 года постройки, площадь которого составляет порядка 500 квадратных метров. Благодаря перепланировке и зонированию все помещения, включая гардероб, станут в два раза больше.

Представители подрядной организации ООО «Пожнадзор» рассказали, что, помимо отделочных работ, заменят электрику, канализацию и систему отопления.

«Это первый наш такой крупный ремонт. Здесь будет совершенно новое оборудование для занятий клубных формирований — звуковое, световое, новая мебель и так далее», — рассказала исполняющая обязанности директора «Медвежье-Озерской ЦКС» Ольга Попова. Она поблагодарила главу городского округа Андрея Булгакова за включение объекта в программу ремонта. Окончание работ запланировано на сентябрь.