Площадь Дохтурова очистили от снега в Серебряных Прудах

В борьбе с зимними осадками коммунальные службы округа демонстрируют оперативность и слаженность действий. Недавно завершилась масштабная уборка площади имени генерала Дмитрия Дохтурова.

Для максимально эффективного и оперативного устранения снежных завалов на площади были задействованы сразу несколько единиц тяжелой и малой коммунальной техники. Два мини-погрузчика, трактор-погрузчик и два самосвала работали в тандеме. Мини-погрузчики, благодаря своей маневренности, эффективно справлялись с рыхлым снегом и обледенелыми участками, а трактор-погрузчик брал на себя более крупные объемы. Собранный снег незамедлительно вывозился самосвалами, чтобы освободить пространство и предотвратить повторное накопление.

Параллельно с работой тяжелой техники, восемь дворников вручную очищали труднодоступные зоны. Их задача включала уборку тротуаров вокруг памятника, расчистку лестничных спусков и прилегающих территорий.