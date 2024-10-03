Площадь для установки стелы «Город трудовой доблести» подготовили в Подольске

Стелу «Город трудовой доблести» установят в сквере Поколений в Подольске. Рабочие уже завершили демонтаж старых конструкций и подвели необходимые коммуникации.

На место проведения работ приехали представители администрации городского округа Подольск. Подрядчик отчитался, что площадь к установке стелы уже готова.

Сейчас специалисты устанавливают лавочки и урны. Новую плитку уложили на 60% площади. Далее предстоит обустроить новый фонтан и саму стелу.

Работы идут в рамках графика. Обновленный сквер должны открыть в конце этого года. Остановку рядом частично перекроют 6 октября для проведения работ.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» присваивают городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Подольску это звание присвоил Президент РФ Владимир Путин в 2023 году. Место установки стелы выбрали жители в ходе голосования.

На стеле будет изображен герб города и текст соответствующего указа главы государства. Около нее планируют проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

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