Плоггинг-забег «Движения первых» прошел в поселке Володарского

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Активисты «Движения первых» поучаствовали в плоггинг-забеге в поселке Володарского. Ребята пробежали по маршруту, собирая по пути мусор.

Победителей забега определили по количеству собранных отходов: всего удалось собрать 20 мешков мусора. Лучшие в разных номинациях получили брендированные призы от «Движения первых».

«В „Движение первых“ входят ребята со всего округа, в том числе активисты поселка Володарского. Мы решили собрать самую активную молодежь, чтобы дружно и весело очистить берега реки Пахры», — рассказала председатель местного отделения «Движение первых» Ксения Жукова.

Первый такой забег прошел в начале лета в лесопарке «Высота». Его приурочили ко Дню бега и Дню эколога. Участие в нем приняли более 20 человек, которые собрали восемь мешков мусора и вытащили из реки Купелинка диван.

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