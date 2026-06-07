Пляжный сезон открылся в Серпухове

Техническое открытие пляжного сезона состоялось на берегу Оки на территориях «Мальдивы» и «Гавайи». Для гостей уже доступны пляжные зоны, кафе, беседки и развлекательные программы для детей.

На площадках созданы условия для комфортного отдыха жителей и туристов. Для посетителей работают точки общественного питания, оборудованы места для отдыха у воды, а для детей ежедневно организуют анимационные программы и мастер-классы. Посещать пляжи можно каждый день с 10:00 до 22:00, вход остается свободным.

Организаторы подготовили насыщенную программу на весь летний период. По пятницам и субботам на территориях отдыха будут проходить вечерние встречи с песнями под гитару, караоке и танцевальными программами. С 12 июня начнет работу кинотеатр под открытым небом.

Пляжный сезон также открылся на острове Русский. Эта зона отдыха давно считается одной из самых популярных в Подмосковье и ежегодно привлекает большое количество гостей из разных городов региона.

«Проводите лето в Серпухове и пусть сезон будет теплым, запоминающимся и ярким», — отметил глава округа Алексей Шимко.

По словам организаторов, в этом году программа отдыха станет более разнообразной по сравнению с прошлым сезоном. Для жителей и гостей округа подготовили больше событий и активностей, которые будут проходить на протяжении всего лета.