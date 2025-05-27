Пляжный сезон начнется в Подмосковье 1 июня

Пляжный сезон откроется в Подмосковье 1 июня. Сейчас в местах отдыха ведут подготовку, рассказали в региональном министерстве благоустройства.

В этом году в Подмосковье откроют 164 пляжа и места отдыха у воды. По словам главы министерства Михаила Хайкина, в прошлом году их посетили 1,3 миллиона человек. В этом году ожидается 1,5 миллиона посетителей.

«В рамках подготовки проводятся работы по завозу песка, акарицидной обработке и водолазному обследованию. Особое внимание уделяется подготовке пляжной инфраструктуры — кабинам для переодевания, душевым, лежакам, волейбольным площадкам, спасательным вышкам и постам, а также объектам бизнеса — точкам проката и торговли», — сказал он.

Особой популярностью пользуются пляжи «Голубое озеро» в Луховицах и «Любляна» в Егорьевске, а также места отдыха в Зарайске, Талдоме и в Солнечногорске.

Полный список всех пляжных зон сезона — по ссылке.