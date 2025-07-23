Пляжный фестиваль пройдет в Серпухове и Лыткарине в выходные

В Серпухове и Лыткарине 26 и 27 июля пройдет спортивный фестиваль в рамках проекта «Звездное лето в Подмосковье». Все желающие смогут посетить открытые тренировки и мастер-классы у воды.

Занятия проведут титулованные спортсмены, а также известные артисты и участники телевизионного проекта «Титаны».

В программе фестиваля заявлены тренировки с шестикратным чемпионом России по футболу Александром Филимоновым, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым, победительницей Спартакиады по пляжному волейболу Еленой Федчук и другими звездами.

Гостей ждут энергичные разминки, подвижные игры и семейные мастер-классы с розыгрышем призов.

Кульминацией станут волейбольные матчи между знаменитостями и местными спортсменами, а завершится праздник дружеским обливанием из водных пистолетов и автограф-сессией.

Фестиваль пройдет 26 июля с 11:30 до 14:30 в Серпухове на пляже «Мальдивы», а 27 июля в то же время в зоне отдыха «Волкуша» в Лыткарине.