Пляжную зону в парке Толстого в Химках подготовили к летнему сезону

В парке имени Льва Толстого в Химках завершили подготовку к пляжному сезону. Специалисты обустроили места для комфортного и безопасного отдыха на свежем воздухе.

На территории пляжной зоны появились новые современные душевые кабины и туалеты. Кроме того, специалисты установили спасательную вышку, отвечающую всем требованиям безопасности, и отремонтировали игровые и спортивные площадки. Весь периметр пляжа заставили удобными шезлонгами, засыпали свежий чистый песок.

Отметим, что ежедневно на пляже дежурят обученные спасатели. Они следят за порядком в зонах отдыха, а также могут по необходимости оказать оперативную первую помощь. Обеспечили безопасность жителей и под водой: перед началом сезона дно водоема тщательно проверили водолазы.

Напомним, что парк имени Льва Толстого традиционно пользуется особой популярностью у жителей и гостей Химок. Локации в нем оборудовали как для семейного досуга, так и для активного отдыха и занятий спортом.