Андрей Воробьев: свыше 200 пляжей откроют в Подмосковье 1 июня

Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья

Пляжный сезон в Подмосковье начнется 1 июня — откроют свыше 200 удобных мест отдыха у водоемов, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Найти адреса можно на Яндекс.Картах.

«Уже завтра мы открываем пляжный сезон — завезли свежий песок, привели в порядок дороги к пляжам, отремонтировали раздевалки, лежаки, душевые, площадки для волейбола», — написал Воробьев в Telegram-канале.

За безопасностью вблизи водоемов проследят спасатели. Жителей призывают купаться и загорать исключительно в обустроенных для этого зонах, которые есть в официальных списках.

Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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«Знаю, что особой популярностью у жителей пользуются пляжи на Сенеже в Солнечногорске, „Волкуша“ в Лыткарине, „Любляна“ в Егорьевске, „Голубое озеро“ в Луховицах, пляжи в Талдоме, Зарайске, Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, на Клязьме в Щелкове и пруд в Электростали», — поделился губернатор.

Он предупредил жителей, что вода еще не прогрелась и стоит подождать с открытием сезона.

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