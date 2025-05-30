Пляжи городского округа Коломна подготовили к началу купального сезона

С 1 июня в Коломне и Озерах официально стартует купальный сезон. Жителям округа станет доступно восемь специально оборудованных зон для отдыха у воды и принятия солнечных ванн.

Четыре из них — официальные пляжи на берегах реки Ока: три находятся в разных районах Коломны (Колычево, Бочманово и Щурово), а четвертый расположен в Озерах рядом с понтонным мостом.

Кроме того, обновленный пляж на реке Коломенка приглашает гостей. Здесь обустроили прогулочные дорожки, безопасные спуски к воде, детскую игровую площадку, установили скамейки и шезлонги, смонтировали освещение, навесы и санитарные комнаты с душем.

Еще три зоны предназначены для прогулок и отдыха у воды, но купание в них запрещено. Они находятся в деревнях Черкизово и Непецино, а также у карьера в поселке центральной усадьбы совхоза «Озеры».

Перед открытием сезона сотрудники МЧС провели тщательную проверку всех пляжей и зон отдыха: очистили дно от мусора, металлолома и острых предметов, обеспечив безопасность посетителей.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности: купаться следует только в разрешенных местах, избегать ныряния в незнакомых водоемах, не заплывать за буйки, не посещать пляжи в состоянии опьянения, не прыгать с лодок и пирсов, использовать только сертифицированные плавсредства, воздерживаться от опасных и