Пляж на Синьковской плотине проверили в Дмитрове

Замглавы Дмитрова Сергей Лопатников и старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу профильного управления МЧС России по Московской области Аксинья Королева оценили состояние одного из популярных мест отдыха в округе.

Синьковская плотина — это единственная официально разрешенная зона для купания в муниципалитете. Комиссия проверила работу спасательных постов, а также наличие информационных щитов с правилами поведения и мерами предосторожности.

Кроме того, они осмотрели кабинки для переодевания на предмет исправности, оценили регулярность проведения уборки и наличие урн для мусора. Также специалисты пообщались с отдыхающими о безопасном поведении около воды. Они напомнили им основные правила.

Жители задали заместителю главы Дмитрова вопросы об уборке пляжа и вывозе мусора, предложили идеи по благоустройству общественного пространства. Обращения приняли в работу.

«Наша важная задача — сделать все возможное, чтобы места для купания были безопасными и комфортными. Призываю жителей и гостей округа быть осторожными во время отдыха у воды, купаться только на оборудованных пляжах», — добавил временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.