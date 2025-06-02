Плитку заменят на улице Московской во Фрязине

В округе ведется работа по созданию доступной среды для всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этой работы особое внимание уделяется состоянию элементов городской инфраструктуры, таких как пандусы и тактильная плитка, обеспечивающие безопасное и удобное передвижение.

Недавняя проверка, проведенная начальником отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городского округа Павлом Никишкиным на улице Московской, выявила ряд участков, где тактильная плитка требует замены. Данное покрытие играет важную роль в ориентации слабовидящих и незрячих людей, помогая им безопасно передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам.

Коммунальным службам было дано поручение в кратчайшие сроки приступить к замене поврежденной тактильной плитки. Павел Никишкин подчеркнул, что вопрос доступности городской среды находится на постоянном контроле администрации. Он также отметил важность обратной связи с жителями, призвав фрязинцев сообщать о любых проблемах и предложениях, касающихся благоустройства. Сделать это можно через портал «Добродел», где все обращения рассматриваются в установленные сроки.