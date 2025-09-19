Плитку заменят на Аллее Героев в Егорьевске

В Егорьевске дан старт обновлению общественного пространства, расположенного у Дворца культуры имени Конина. В настоящее время строители активно занимаются заменой устаревшей тротуарной плитки.

Эта локация имеет особое значение для округа, ведь здесь находится Аллея Героев, место памяти и почета, где установлены памятники егорьевцам-фронтовикам, Героям Советского Союза.

«Безусловно важно, чтобы территория имела опрятный вид. Здесь увековечены имена тех, кто помог одержать победу в Великой Отечественной войне», — сообщила местная жительница Аделина Павленко.

По информации, предоставленной Министерством благоустройства Московской области, в начале текущего года жителям Егорьевска был представлен подробный проект.

Согласно замыслу проектировщиков, территория вокруг Аллеи Героев будет преобразована в живописный сквер. Планируется высадка новых деревьев, кустарников и разбивка цветочных клумб. Особое внимание будет уделено сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Имена Героев, увековеченные на памятниках, планируется разместить на специальных пилонах, которые будут установлены у Мемориала Воинской славы, ставшего символом мужества и отваги советских солдат.