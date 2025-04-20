Плитку вблизи братских могил солдат ко Дню Победы обновят в Подольске

Во время масштабной реконструкции братских могил участников Великой Отечественной войны на муниципальном кладбище «Красная Горка» начали укладывать новую плитку. Работы планируют завершить к 9 мая.

В Подольске на кладбище «Красная Горка» расположены три братских могилы в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Специалисты демонтировали там старую плитку и бордюры. На площадку уже привезли строительные материалы: брусчатку, плитку и бордюрные камни.

Помимо этого, рабочие приведут в порядок прилегающую к мемориалу территорию.

«Сделаем локальный ремонт, благоустроим территорию. На площади Славы, у памятника Подольским курсантам и „Скорбящая мать“ в Климовске обновим покрытие и освещение, лавочки и урны. Обязательно украсим ко Дню Победы и сам округ», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.