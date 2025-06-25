Плитку обновят на площади Ленина в Щелкове

Площадь Ленина в Щелкове преобразится к августу текущего года. В настоящее время коммунальные службы активно занимаются заменой брусчатки на территории общественного пространства.

Расположенная перед Дворцом культуры, площадь Ленина давно стала центром притяжения для жителей округа. Покрытие площади со временем пришло в неудовлетворительное состояние. Плитка местами раскрошилась, покрылась трещинами и провалами, а в некоторых местах и вовсе исчезла.

В связи с сильным износом покрытия было принято решение о его полной замене, чтобы обеспечить долгосрочное решение проблемы и создать современное и качественное общественное пространство.

Уже в ближайшее время начнется активная фаза обновления. Рабочие приступят к демонтажу старой плитки, проведут выравнивание грунта, устранят ямы и впадины, чтобы подготовить основание для укладки новой плитки. Новое покрытие будет выполнено из современных и прочных материалов. Завершение всех запланированных работ и открытие обновленной площади запланировано на август.