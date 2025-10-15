Плитку на аллее Гагарина заменили в Егорьевске

В округе завершены работы по замене брусчатки на аллее Гагарина. Об изменениях сообщил глава округа Дмитрий Викулов.

«В проблемных местах аллеи Гагарина произведена замена покрытия на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Теперь прогулки по аллее станут более приятными и безопасными», — сообщил Дмитрий Викулов.

Обновление аллеи Гагарина не ограничивается только заменой плитки. В скором времени здесь появятся 21 новая скамейка и 20 урн.

Благоустройство общественных пространств в Егорьевске ведется комплексно. На прошлой неделе стало известно о продолжении масштабных проектов по расширению парковочных зон в округе. Для реализации этих проектов Министерство энергетики Московской области сообщило, что будет осуществлен перенос около 100 мачт уличного освещения, что позволит оптимизировать пространство и создать дополнительные парковочные места для удобства жителей и гостей города.