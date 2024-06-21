Плесень устранили в 400 квартирах Подмосковья с начала года

Жители Московской области нередко сталкиваются с образованием плесени в домах. Только с начала года подобную проблему устранили более чем в 400 квартирах региона.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья уточнили, что зачастую плесень возникает из-за неправильной эксплуатации вентиляционного оборудования и неисправности вентиляционных каналов.
В ведомстве призвали жителей следить за состоянием помещений. При обнаружении признаков плесени следует обращаться в управляющую компанию или ЕДС МО.