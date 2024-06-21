Плесень устранили в 400 квартирах Подмосковья с начала года

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Жители Московской области нередко сталкиваются с образованием плесени в домах. Только с начала года подобную проблему устранили более чем в 400 квартирах региона.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья уточнили, что зачастую плесень возникает из-за неправильной эксплуатации вентиляционного оборудования и неисправности вентиляционных каналов.

В ведомстве призвали жителей следить за состоянием помещений. При обнаружении признаков плесени следует обращаться в управляющую компанию или ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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