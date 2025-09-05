Пленум совета ветеранов Подмосковья прошел в Электростали. На нем подвели итоги празднования 80-летия Победы, а также провели тематическую выставку и наградили активистов.

Во встрече приняли участие ветераны, кадеты и волонтеры — всего более 200 человек. Они обсудили патриотическое воспитание в Подмосковье.

«Это закалка, которую даете именно вы своим личным примером. Я стараюсь эту закалку передавать при работе с молодежью и собственным детям», — сказала депутат Мособлдумы Линара Самединова.

На выставке «Эхо-войны» представили экспонаты времен ВОВ, а также материалы о поисковом движении.

Кульминацией события стал концерт творческих коллективов и исполнение песен военных лет.