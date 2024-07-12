Пленум областного Совета ветеранов прошел в Красногорске

Сотрудничество России и Белоруссии обсудили на Совете ветеранов в Красногорске. Также на мероприятии в честь 80-летия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков почтили память героев.

В пленуме поучаствовали ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Главная миссия события — обмен опытом и планирование совместной работы по сохранению исторической памяти.

Основная часть мероприятия прошла в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Здесь для участников работала выставка исторических фотографий, представили документальный фильм «Освобождение Советской Белоруссии». Также состоялось награждение активистов МООВ юбилейной медалью «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Кроме того, ветераны возложили цветы к памятнику Фронтовому оператору. С приветственными словами выступили председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, директор Госархива кинофотодокументов Николай Пестов и почетные гости из Белоруссии.

«Наши побратимские отношения с белорусскими Кореличами — еще один пример прочного союза с братским народом, с которым связаны одной на всех Великой Победой. Равняясь на подвиги предков, следуя ориентирам преданности Отчизне, сегодняшнее поколение бойцов вновь бьется за правду и справедливость. И в этих вызовах времени, летопись современности формируют продолжатели профессии документалистов, не позволяя искажать истину, отвечая фактами на ложь», — рассказал глава Красногорска Дмитрий Волков.