Пленум областного Совета ветеранов прошел в Красногорске
Сотрудничество России и Белоруссии обсудили на Совете ветеранов в Красногорске. Также на мероприятии в честь 80-летия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков почтили память героев.
В пленуме поучаствовали ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Главная миссия события — обмен опытом и планирование совместной работы по сохранению исторической памяти.
Основная часть мероприятия прошла в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Здесь для участников работала выставка исторических фотографий, представили документальный фильм «Освобождение Советской Белоруссии». Также состоялось награждение активистов МООВ юбилейной медалью «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
Кроме того, ветераны возложили цветы к памятнику Фронтовому оператору. С приветственными словами выступили председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, директор Госархива кинофотодокументов Николай Пестов и почетные гости из Белоруссии.
«Наши побратимские отношения с белорусскими Кореличами — еще один пример прочного союза с братским народом, с которым связаны одной на всех Великой Победой. Равняясь на подвиги предков, следуя ориентирам преданности Отчизне, сегодняшнее поколение бойцов вновь бьется за правду и справедливость. И в этих вызовах времени, летопись современности формируют продолжатели профессии документалистов, не позволяя искажать истину, отвечая фактами на ложь», — рассказал глава Красногорска Дмитрий Волков.
Отметим, что Московская областная организация ветеранов — общественное объединение, которое насчитывает около полутора миллиона человек, в том числе 136 тысяч ветеранов военной службы и боевых действий, включая участников специальной военной операции.
«Проводится очень большая работа по поддержке военнослужащих, которые сейчас отдают свой долг в зоне проведения СВО, которые проходят лечение в госпиталях. Ветераны регулярно становятся лауреатами ежегодной премии губернатора Московской области за социально-значимые инициативы, а также принимают участие в грантовом конкурсе, который Министерство информации и молодежной политики Московской области проводит совместно с Фондом президентских грантов в рамках развития гражданского общества», — прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Членов организации ветеранов поблагодарили за проведение масштабных патриотических акций, встреч с подростками, разговоров о важном.
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