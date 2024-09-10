Пленэр для учащихся детской школы искусств прошел в центре Воскресенска

На пленэре воспитанники предпрофессиональной программы отделения изобразительного искусства Воскресенской детской школы искусств № 3 рисовали усадьбу Кривякино, Иоанно-Златоустовский храм и пешеходный мост, а также озера. Для набросков юные художники принесли с собой акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры. За несколько дней они выполнили множество набросков, скетчей и этюдов. В сентябре педагоги проведут смотр работ и выставят оценки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».