Пленэр для учащихся детской школы искусств прошел в центре Воскресенска

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В центральной части Воскресенска организовали пленэр для учеников детской школы искусств № 3. В разных техниках ребята изобразили исторические достопримечательности города.

На пленэре воспитанники предпрофессиональной программы отделения изобразительного искусства Воскресенской детской школы искусств № 3 рисовали усадьбу Кривякино, Иоанно-Златоустовский храм и пешеходный мост, а также озера. Для набросков юные художники принесли с собой акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры. За несколько дней они выполнили множество набросков, скетчей и этюдов. В сентябре педагоги проведут смотр работ и выставят оценки.

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