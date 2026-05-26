Племзавод «Ульянино» арендовал землю в Подмосковье

В Московской области завершился аукцион, по итогам которого акционерное общество «Племзавод «Ульянино»» получило право аренды земельного участка площадью более 24 гектаров в деревне Юсупово. Эта территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначена для ведения сельского хозяйства.

Начальная стоимость аренды составляла всего 5,7 тысяч рублей, но в результате торгов цена поднялась до 1,3 миллиона рублей. В аукционе приняли участие 17 компаний, что свидетельствует о большом интересе к земельным ресурсам региона.

«Племзавод «Ульянино»» — это сельскохозяйственное предприятие, которое специализируется на производстве сырого молока и разведении высокопродуктивных пород крупного рогатого скота, таких как голштинская и джерсейская. В хозяйстве содержится более 880 коров, а средний надой на одну корову составляет 20,9 килограммов молока в сутки. Общая площадь обрабатываемой земли предприятия — 1 500 гектаров.