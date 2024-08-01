Плейлист «Лето в Подмосковье» пополнился 101 новой песней в августе

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Министерство информации и молодежной политики Московской области обновило сезонный плейлист «Лето в Подмосковье». Уже второй год подряд подборка радует граждан, передавая летние мотивы региона.

Обновленный плейлист предлагает слушателям более пяти часов разнообразной музыкальной программы. В него вошла 101 композиция, которая подойдет для любого настроения: от популярных мелодий прошлого до свежих лирических новинок и горячих современных хитов.

«Лето в Подмосковье» одновременно сочетает в себе расслабляющую атмосферу и энергичность, гармонично предлагая слушателю безмятежностью и порывистостью. Плейлист отражает как красоту природы, так и эстетику городской жизни.

Эта музыкальная подборка создает идеальную атмосферу для прогулок по тенистым лесам и паркам, веселых пикников с друзьями, сбора урожая на даче и спокойных вечеров у костра, а также для активного времяпрепровождения, например, при катании на вейксерфе и других летних развлечениях.

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