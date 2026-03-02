Плей-офф по волейболу среди девушек пройдет в Химках

3 марта в спортивном комплексе «Родина» пройдут четвертьфинальные игры по волейболу среди девушек. Участницы химкинской Школьной лиги поборются за выход в полуфинал.

Восемь команд встретятся на площадке, чтобы определить сильнейших. Лицей № 10 сыграет со школой № 20. Школа «Лига Первых» поборется с лицеем № 7. Школа № 31 встретится со школой «Триумф». Аэрокосмический лицей выйдет против гимназии № 23. Победители этих матчей продолжат борьбу за чемпионство.

«Мы приглашаем болельщиков поддержать свои команды, — рассказали организаторы лиги. — Игры пройдут с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Чкалова, 4а. Вход свободный для всех желающих».

Результаты группового этапа уже опубликованы в телеграм-канале Школьной лиги. Там же можно следить за расписанием игр, статистикой матчей, хайлайтами и фото. Информация также появляется в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере MAX.

Химкинская Школьная лига входит в Единую школьную лигу Подмосковья. Проект запустили в октябре 2024 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Школьники соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах.