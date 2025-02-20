Плей-офф чемпионата России по волейболу на снегу пройдет в Одинцове 21 февраля

В парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове завершился групповой этап чемпионата России по волейболу на снегу. Матчи 1/8 и четвертьфинала среди мужских и женских команд пройдут 21 февраля. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

В полуфинал уже вышли женские клубы «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Локомотив» из Калининградской области, а также мужские команды «Факел Ямал» из Нового Уренгоя и «ПроСнег» из Москвы. Команды заняли первые места в своих группах. В 1/8 финала среди женщин «Корабелка» из Санкт-Петербурга сыграет с «Заречье-Одинцово-2» из Подмосковья, «Спартак» из Брянска встретится с «Динамо-Татарстан» из Казани. Победители поборются за выход в полуфинал с «Заречье-Одинцово-1» и «Динамо-Водный стадион» из Москвы.

«Очень приятно видеть болельщиков на трибунах, такая поддержка мотивирует на успех. Приглашаю всех любителей волейбола на этап чемпионата России в Одинцове. Приходите, а мы обещаем порадовать всех красивой и увлекательной игрой», — прокомментировала игрок волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Анастасия Петрова.

Среди мужчин в 1/8 сыграют «Динамо-Татарстан» из Казани против «Зенита» из Санкт-Петербурга и «Академия-2» из Москвы против «Реутова» из Московской области. Победители встретятся с «Динамо-Водный стадион» и «Академией-1» из Москвы.

Напомним, этап чемпионата стал историческим для Московской области — регион впервые принимает соревнования по снежному волейболу. Турнир проходит с 19 по 22 февраля, а прямые трансляции матчей доступны на сайте snow.volley.ru. Спортивное событие проводят в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».