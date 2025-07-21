Плавучий госпиталь успешно прошел ходовые испытания в Коломне

Медицинский теплоход «Святитель Лука» успешно завершил ходовые испытания в порту «Коломна» в рамках технической приемки судна. Эта плавучая клиника, разработанная коломенскими инженерами и полностью построенная в Коломне, предназначена для оказания медицинской помощи жителям труднодоступных северных регионов.

При проектировании учитывалось, что судно будет курсировать по северным рекам, где доступ возможен только по воде. Благодаря малой осадке в 1,3 метра и максимальной скорости до 24 км/ч, теплоход сможет заходить даже в небольшие притоки рек Обь и Иртыш. Экипаж судна составит 12 человек, а медицинский персонал — 25 специалистов.

В конце июля «Святитель Лука» отправится из Коломны своим ходом в Ханты-Мансийск для передачи заказчику.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев подчеркнул, что предприятие «Порт Коломна» входит в число крупнейших судоходных компаний России и способствует статусу Коломны как судоходной столицы Верхневолжского и Московско-Окского бассейнов. Он отметил, что это отличный пример того, как труд местных специалистов прославляет родной край.

Отметим также, что к навигационному сезону 2025 года на предприятии «Порт Коломна» были отремонтированы и модернизированы 13 судов: обновлены девять теплоходов, два плавучих крана, землесос и моторизированная завозня.